Rapina un supermercato e scappa a piedi: incasso 900 euro

UDINE - Rapina, ieri sera, poco prima dell'orario di chiusura, in un supermercato di Majano ( Udine). Secondo una ricostruzione, un uomo con volto parzialmente travisato, dopo aver detto di essere in possesso di un coltello - anche se non lo avrebbe impugnato -, ha intimato alla cassiera di consegnare l'incasso, pari a circa 900 euro, ed è fuggito a piedi. Sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Udine e della stazione di Majano, che si avvalgono anche delle immagini della video-sorveglianza.