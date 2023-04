Rubano un carrello di carne al market e cercano d'investire la commessa: nei guai tre ragazze

TOLMEZZO - Tre ragazze, di età compresa tra 18 e 23 anni, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo (Udine): avevano rubato un intero carrello di carne da un supermercato e, quando erano state scoperte, nel parcheggio esterno dell'esercizio commerciale, avevano cercato di investire con l'auto la commessa che le aveva inseguite. Tutte e tre le giovani donne, residenti in provincia di Udine, sono già note alle forze dell'ordine. Le ragazze sono state denunciate, in stato di libertà, per il reato di rapina, alla Procura della Repubblica di Udine.