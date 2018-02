«Siamo amici di tua moglie morta», li fa entrare e gli rubano 5mila euro

VENEZIA - Truffatori e ladri, un altro colpo ai danni di un anziano. Una coppia di italiani entra in un negozio di Dorsoduro e al titolare, un veneziano di 78 anni, dichiarano di essere clienti abituali della

moglie di lui, morta poco tempo fa. Il negoziante, fidandosi delle parole della coppia di truffatori, ha intattenuto con loro un’intima conversazione, parlando della moglie defunta. A questo punto i truffatori dicevano all’uomo di essere alla ricerca di un antiquario, perché volevano acquistare dei mobili per il loro nuovo appartamento, in particolare, cercavano quadri. A quel punto l’anziano, entrato in confidenza con i due, gli proponeva di seguirli nel suo appartamento dove custodiva i quadri che aveva intenzione di vendere. Saliti nell’appartamento, i truffatori distraendo l’anziano, hanno rovistato in casa e hanno trovato nella sua camera da letto un mazzetto di soldi, circa 5000 euro in contanti, di cui si sono appropriati. La vittima del furto ha denunciato tutto alla polizia, che sarebbe già sulle tracce dei malviventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA