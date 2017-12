Furti nelle aree di servizio, la Polstrada veneziana becca banda di cileni

di Davide Tamiello

MESTRE Presa una banda di cileni specializzata in furti nelle aree di servizio autostradali. Cinque arresti, recuperata parte della refurtiva. La banda aveva trovato un filone d'oro, quello dei turisti. Nella loro rete, il 27 novembre, era finita anche una comitiva di turisti malesi in arrivo a Venezia. Il loro pullman si era fermato per la pausa pranzo a Dolo, nell'area di servizio di Arino ovest. Meno di un'ora di stop, più che sufficiente però alla banda per ripulire il bus di tutte le cose di maggior valore: soldi, borse griffate, cellulari e telecamere. In quel solo colpo, i ladri erano riusciti ad accumulare un gruzzolo tra i 25 e i 30 mila euro. Ma la Polizia stradale veneziana, partita dalle immagini del sistema di videosorveglianza, ha individuato l'auto utilizzata dai cileni, una Volkswagen Touran, risultata intestata a un cileno con precedenti specifici in Spagna. L'errore di non aver cambiato auto li ha traditi. La Polstrada veneziana, operando in trasferta, ha seguito l'auto fino a Firenze e li ha colti in flagranza in un'altra area di sosta, arrestandoli.

