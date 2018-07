Fuma una sigaretta in terrazza e scorge i ladri: arrestati due albanesi

MESTRE - Fuma una sigaretta in terrazza e scorge due ladri: arrestati due albanesi. Ieri sera, in Quartiere Bissuola, intorno alle 22.30, un uomo affacciato su una terrazza a fumare una sigaretta si accorge di una scena sospetta: un ragazzo si aggirava furtivamente nel giardino di una villetta, mentre un altro ragazzo, arrampicato su un albero in prossimità della recinzione, controllava la strada. L’uomo ha cominciato ad urlare per far desistere i due dai loro intenti, chiamando subito il 113.



I ragazzi, vistisi scoperti, sono scappati a piedi. Ma grazie alla descrizione dettagliata fatta dall'uomo, una volante della Polizia ha intercettato i due ragazzi che si stavano allontanando con circospezione, a tratti a passo svelto, a tratti correndo. Gli agenti hanno deciso allora di pedinarli per poi coglierli alle spalle di sorpresa. I due fermati sono stati indentificati per B.A., 25 anni e L.A., 24 anni, entrambi albanesi. B.A., alla vista degli agenti, cercava di disfarsi di un paio di guanti neri e un ferretto in metallo flessibile; lo stesso faceva L.A., cercando di liberarsi del proprio paio di guanti: tutto è stato subito recuperato dalla polizia. Dalla perquisizione, inoltre, sono stati rinvenuti una macchina fotografica, la somma di 20 euro in banconote da 10 euro, un grosso cacciavite a taglio e due accendini con torcia. I due venivano allora arrestati per il reato di tentativo di furto in abitazione.

