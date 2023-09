FOSSO' - È deceduto a causa di una complicanza post operatoria il fornaio di Fossò Giuliano Fornasiero, erede della storica azienda di famiglia con sede in via Roma 67. Aveva compiuto 52 anni lo scorso 9 settembre. Era sposato e padre di tre figli, due minorenni e uno maggiorenne. Sedici anni fa aveva subito un intervento chirurgico per la sostituzione di una valvola aortica. Da allora non aveva mai avuto alcun problema di salute, ma era giunto il momento di sostituirla. Anche in questa occasione la scelta del tipo di protesi valvolare da utilizzare è stata di natura biologica. L'operazione è avvenuta martedì 19 settembre presso un centro cardiochirurgico di Vicenza.

Addio Giuliano

Fin da subito, però, si sono verificati alcuni problemi e invece dell'intervento mini-invasivo è stata utilizzata una tecnica più complessa. Nei due giorni successivi, mercoledì e giovedì, le condizioni del commerciante sono andate via via peggiorando e nella giornata di venerdì 22 settembre è deceduto senza mai avere ripreso conoscenza. Giuliano e i suoi parenti panettieri rappresentano per il paese di Fossò e dei comuni limitrofi una vera istituzione. Le parole pronunciate a caldo dal primo cittadino di Fossò Alberto Baratto ben manifestano lo stupore e il dolore per la morte del commerciante.

"Esprimo il cordoglio dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità per il grave lutto che ha colpito la famiglia Fornasiero. Ci ha lasciati Giuliano, un giovane uomo sempre cordiale che accoglieva sempre le persone che entravano nel suo panificio con un cordiale sorriso e una grande disponibilità". Tantissime le condoglianze alla famiglia lasciate sui social. Oltre alla moglie Tania, Giuliano Fornasiero lascia i figli Enrico, Alice e Ilaria, il papà Remo, le sorelle Silvia e Monica, i fratelli Luca e Matteo, parroco della chiese padovane di San Pietro Viminario, Pernumia e Vanzo. Funerali alle 15 di martedì 26 settembre presso la chiesa di San Bartolomeo a Fossò.