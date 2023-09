È morto Giuseppe Scaboro: storico militante del Pci fu consigliere comunale e assessore provinciale

MESTRE - E' morto questa notte, 10 settembre, Giuseppe Scaboro per anni punto di riferimento del mondo politico e del lavoro nel territorio Veneziano. Aveva 81 anni. Il suo impegno iniziò fin da giovane quando entrò all’Ilva di Porto Marghera. Iscritto sin dai primissimi tempi alla Federazione impiegati operai metallurgici – Fiom, partecipò alle lotte dei metalmeccanici degli anni 1960-1962. Poi fu assunto all’Applicazioni chimiche società per azioni – Acsa di Marghera, società specializzata nella produzione di fibre tessili sintetiche (Montefibre, dopo la riorganizzazione delle attività del gruppo Montedison), dove fondò la cellula di fabbrica del Pci veneziano. Entrò quindi nel sindacato dei chimici Cgil, Filcea, per il quale, a fine anni Settanta, ricoprì cariche di rilievo nel Consiglio provinciale e regionale, fino ad assumere la responsabilità della zona industriale di Marghera. In questi anni entrò anche nel Consiglio di amministrazione dell’ospedale di Mestre.

Dagli anni Ottanta intensificò notevolmente l’impegno nel partito: dal 1983 al 1987 fu nella segreteria regionale del Pci, all'epoca segretario era Gianni Pellicani, con la nomina a responsabile per lavoro ed economia.

Con lo scioglimento del Partito comunista, Scaboro aderì al nuovo Partito democratico della sinistra – Pds.

Dal 1993 al 1999 a Venezia fu consigliere comunale, dal 1999 al 2009 assessore nella Provincia di Venezia.

Le condoglianze di Michele Zanocco (Cisl)

«Abbiamo appreso con dolore della scomparsa di Giuseppe Scaboro - dice segretario di Cisl Venezia, Michele Zanocco - Ci uniamo alla famiglia nel loro dolore e vogliamo ricordare Giuseppe nel suo grande impegno politico, civico e sociale dedicato costantemente a rappresentare i diritti dei più deboli. La sua particolare attenzione al mondo dell’economia e del lavoro, lo ha portato ad essere protagonista sia all’interno del suo partito che nelle istituzioni provinciali ricoprendo il ruolo di assessore alle Attività produttive, Agricoltura, Artigianato e PMI della Provincia di Venezia. Durante questo incarico, la Cisl di Venezia ha avuto modo di affrontare molti importanti temi del nostro territorio trovando sempre un interlocutore attento e competente oltre che profondamente impegnato alla ricerca di soluzioni a partire dall’area industriale di Porto Marghera. La sua determinazione e dedizione alla partecipazione sociale attiva lo ha portato una volta raggiunta la pensione ad essere eletto presidente dell'Anp Veneto, l'associazione Nazionale Pensionati della Confederazione italiana agricoltori (Cia), dimostrando la sua attenzione per il mondo dell’agricoltura».