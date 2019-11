​Borrelli: «Tagliamento ad alto rischio di esondazioni: urge una soluzione»

di Antonella Lanfrit

«Se i tecnici diranno che i lavori fatti e previsti sono sufficienti, sarò felice. Avremo risolto un problema e messo finalmente un punto su una questione che dura da 60 anni».Per mettere in sicurezza dalle possibili esondazioni del Tagliamento le cittadine di Latisana e San Michele al Tagliamento, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, spiega così di «non avere una posizione precostituita». Ha però un obiettivo chiaro e stringente, che ribadisce dopo aver letto, su Il Gazzettino, della nuova mobilitazione dei sindaci del medio corso del Tagliamento, preoccupati che tornino in vita progetti per la laminazione del fiume in quell'area, al fine di garantire la sicurezza delle zone vicine alla foce.