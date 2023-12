«Fai accendere il telefono a Giulia». Filippo e la mania di controllo nei messaggi che mandava alla sorella Elena

Un controllo totale sulla vita di Giulia: è quello che Filippo Turetta voleva esercitare sulla sua ex fidanzata, secondo quanto emerge dai messaggi che lui stesso ha inviato alla sorella della studentessa, Elena, e che verranno trasmessi dalla trasmissione "Chi l'ha visto" in onda questa sera su Rai 3.

I messaggi dovrebbero risalire a settimane prima della scomparsa di Giulia. «Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?» scrive Filippo che poi, quando Elena gli risponde con un secco «no», aggiunge: «Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore.

Nel prosieguo della conversazione Elena Cecchettin non cede alle richieste e prova a far ragionare il giovane: «Filippo dalle un attimo di respiro». Parole che scatenano la reazione di Turetta e fanno comprendere meglio la sua ossessione: «Di respiro da cosa - scrive infatti Filippo - Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata». E poi conclude: «scusa, grazie».