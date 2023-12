Giulia Cecchettin, il papà Gino: «Neppure Gesù ha perdonato i suoi carnefici. Ai genitori di Filippo mando un abbraccio, io tornerò a sorridere, loro no»

VIGONOVO (VENEZIA) - «Il perdono? È una cosa veramente difficile. Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Sarà difficile». Così Gino Cecchettin, il papà di Giulia, ha risposto sul tema del perdono a Filippo Turetta, parlando ai microfoni della trsmissione di Rai1 «Storie italiane». «Non lo so.... - ha proseguito nella riflessione - Un conto è non provare rabbia, un conto è non provare ira. Il perdono è un passo superiore. Sarà difficile».