Giulia, papà Gino al lavoro il giorno dopo il funerale: «Si ricomincia la normalità, ho portato Davide a scuola. Cerco piano piano di riprendermi la vita»

VIGONOVO - Papà Gino al lavoro il giorno dopo il funerale: «Si ricomincia la normalità, ho portato Davide a scuola. Cerco piano piano di riprendermi la vita».

Gino Cecchettin è tornato oggi, mercoledì 6 dicembre, al lavoro dopo il funerale ieri della figlia Giulia, uccisa dall'ex Filippo Turetta. «Quindi si ricomincia la normalità - spiega -.

Ho portato Davide a scuola e vado al lavoro cercando di fare qualcosina, e piano piano di riprendermi la vita». Nessun tentativo di rimozione di un vissuto così terribile, ma la voglia di guardare al presente. «Ovviamente Giulia sarà sempre nei nostri pensieri, in ogni momento». E aggiunge: «Non si può mettere da parte la rabbia quando la rabbia non c'è. C'è dolore. E si riesce a trasformarlo in qualcosa di positivo solo attraversandolo, non evitandolo».