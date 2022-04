Pienone sulla spiaggia con il festival degli aquiloni

JESOLO - Sole e vento, Jesolo diventa la capitale degli aquiloni. Ancora un fine settimana di grandi presenze in città, ma soprattutto successo per la prima edizione di Aquiloni in festa, la manifestazione internazionale che ha colorato il cielo per tutto il weekend con le evoluzioni di oltre mille esemplari. A condurli sono stati 160 aquilonisti provenienti da tutto il mondo. L'evento è stato organizzato dal comitato Marconi grazie ad un'intuizione del presidente Andrea Tauro, con il patrocinio del Comune di Jesolo, la partecipazione dell'Associazione Filovola, e il supporto di Aja e Federconsorzi. Il festival si è svolto in un tratto di oltre 1 chilometro di spiaggia, quello antistante piazza Trieste, ottenendo per tutte e tre le giornate un ottimo seguito di pubblico. Ad aiutare la manifestazione è stato anche il meteo con raffiche di vento che hanno permesso agli aquilonisti di librare in cielo le loro opere. Nessun problema, fortunatamente, per la pioggia, ma nemmeno per la grandinata di sabato sera che ha colpito alcuni tratti di litorale tra Jesolo e Cavallino fortunatamente senza danni. Nel cielo di Jesolo si sono visti oggetti unici al mondo, realizzati a mano da ciascun aquilonista. Alcuni rappresentano animali o simboli della tradizione, altri personaggi del mondo della letteratura, del fumetto e dei cartoni animati. Ma non sono mancati nemmeno gli aquiloni realizzati in bambù e carta di riso della tradizione giapponese e quelli combattenti originari dell'India, e altri ancora che superavano i 10 metri di lunghezza e larghezza richiedendo centinaia di metri quadri di tessuto per essere confezionati. Suggestiva, sabato pomeriggio, l'esibizione degli aquiloni acrobatici fatti volare sulle note di Nessun dorma. Tra i protagonisti anche il grande aquilone del Drago Elliott, protagonista del film Walt Disney Il drago invisibile. Il suo creatore, il tedesco Rolf Zimmermann, ha ripetuto le evoluzioni che hanno animato la prima della pellicola. Visto il successo ottenuto, il sindaco Valerio Zoggia assieme agli assessori Esterina Idra e Flavia Pastò hanno già confermato l'evento per il prossimo anno. «E' di grande richiamo hanno detto la prossima edizione sarà da Guinness dei primati». Per tutto il fine settimana numerosi i pendolari e eri sera immancabili le code di auto in uscita. Sulla spiaggia ormai hanno riaperto quasi tutti i chioschi e la città si sta proiettando in un clima di inizio stagione grazie anche ai primi ospiti stranieri. Per Pasqua apriranno un centinaio di hotel.

