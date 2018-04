«Ecco chi sono le vere vittime», le battaglie della Fervicredo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - «​C’è grande differenza fra una “vittima” intesa come un “dato” che accresce di drammaticità una notizia di cronaca rendendo l’idea della compromissione di una vita; una “vittima” intesa, purtroppo, come una buona “occasione” per sfoderare tutta la propria dialettica dando prova di eloquio politically correct tanto forbito quanto vuoto, elargendo a piene mani massicce dosi di solidarietà inutile ed evanescente. E una “Vittima” intesa come una “Persona” che si trova suo malgrado a fronteggiare un ostacolo che fa sembrare impossibile trovare la forza di rivivere, una Persona con la sua storia, i suoi sogni bruscamente stravolti, i suoi bisogni tutti nuovi e sconosciuti e la sua paura di non farcela».«Fervicredo – spiega il presidente,- muove da quest’ultima considerazione delle Vittime, ed èper questo che il lavoro dell’Associazione è tutto improntato a tradurre in gesti concreti una solidarietà che sia reale ed efficiente. Un agire che passa anche e soprattutto per una formazione continua trovando soluzioni per la piena realizzazione deiancora spesso disattesi». Deve averlo avvertitosopravvissuta all’attentato terroristico del, che ha scelto il seminario organizzato da Fervicredo, che si è tenuto a Mestre, come unico contesto in cui rendere la propria drammatica testimonianza, avendo rifiutato ogni altra platea offertale anche dalla stampa. Le sue toccanti parole hanno ulteriormente riempito di contenuto e di significato una mattinata di studi “illuminata” dai contributi di relatori di altissimo profilo, che hanno fornito importanti e approfonditi punti di vista ad una platea stracolma di partecipanti. “L’evoluzione normativa - l’impegno della Fervicredo”, il titolo del Seminario che è stato preceduto dai saluti di numerose autorità, dei Vertici delle Forze dell’ordine, introdotto da Schio, e successivamente moderato dall’avv. Luigi Elefante e dal gen. Luigi Lista. Poi gli interventi: dell’avvocato, su “Le cause di servizio, pensioni privilegiate e comitato di verifica - il nuovo ruolo del comitato di verifica alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali”; di, medico psicoterapeuta e presidente per il Triveneto di Aigesfos, su “La gestione degli eventi traumatici - la diversa tipologia di comunicazione con le vittime”; dell’ammiraglio ispettore medico, su “La determinazione del danno per le Vittime del Dovere”; e di, medico legale, su “Le particolari condizioni ambientali ed operative in relazione all’amianto e all’uranio impoverito”.Una mattinata che «è stata per tutti noi – spiega Schio – un fondamentale momento di crescita, in quanto solo la conoscenza approfondita degli strumenti a disposizione delle Vittime porta ad un loro ‘utilizzo’ pieno, che ci consenta la necessaria assistenza che forniamo ai nostri iscritti, sempre più numerosi e tutti bisognosi di un sostegno pratico quanto umano. E noi speriamo, con la nostra attività continua, costante e caparbia, di riuscire a dare loro tutto questo. Speriamo che possano davvero sentire Fervicredo come ‘una casa’ in cui sentirsi al sicuro».