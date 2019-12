Ferry boat in manovra contro la riva al Tronchetto, urtata e danneggiata un'auto

VENEZIA Il ferry boat San Marco finisce contro la banchina al Tronchetto: è successo ieri, nel momento in cui la motozattera stava rientrando dalla corsa mattutina per portare a Sacca Fisola i furgoni del mercatino settimanale del venerdì.

Actv parla di un errore di manovra da parte del comandante, fatto sta che il mezzo non si è fermato al momento giusto e ha cozzato violentemente contro la riva.

Lo scalandrone è finito sul guardarail che ha potuto solo attutire il colpo: danneggiata anche un’auto parcheggiata a pochi metri dal ciglio del canale, nell’area riservata ai dipendenti Actv.

E così nel pomeriggio è saltato anche l’unico collegamento tra Lido e Punta Sabbioni, visto che il venerdì viene effettuata una coppia di corse, una alla mattina e una al pomeriggio: non c’erano più mezzi a disposizione per svolgere il servizio dedicato soprattutto ai camioncini delle aziende, perchè tutti i ferry idonei erano impiegati nella linea 17 e 11. E così non è restato che fare il giro per il Tronchetto per rientrare. Il servizio è stato soppresso anche per la giornata di lunedì prossimo, per "motivi tecnici".

Inoltre ieri per permettere il rientro del mercatino da Sacca Fisola, dove ormai erano posizionati gli ambulanti, è stato necessario utilizzare la motozattera San Nicolò, che ufficialmente non è ancora “consegnata” dopo un lungo intervento di riparazione.

Il San Marco nei giorni delle festività natalizie era servito per alleggerire il pienone sulle corse di linea 17, che in questo momento può contare solo sul Marco Polo (con capienza ridotta a causa delle rampe) e il Lido di Venezia, poichè Metamauco e San Nicolò sono in manutenzione da parecchi mesi.

E in questo weekend - in cui le corse bis farebbero comodo - il San Marco sarà in riparazione al cantiere Actv di Pellestrina, dove è stato trasferito immediatamente dopo l’incidente e dove gli operai sono stati richiamati dalle ferie proprio per garantire la consegna per lunedì: si tratta di ripristinare il portellone che è stato schiacciato durante il forte impatto.

