Furgoni riempiti di bastoni e mazze: denunciati 17 tifodi della Fermana

PORTOGRUARO - Prendono aduee li riempiono dida baseball, un sasso, cinture fibbiate e un coltello: così si sono "preparati"per l'incontro di sabato a Portogruaro contro il Mestre. Incontro che, per altro, si è concluso con la vittoria della Fermana per 1-0. I diciassette sono stati fermati eper possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere in manifestazione sportiva, si tratta di giovani tra i 20 e i 30 anni. Al vaglio anche la posizione dei una ventina diche a fine partita hanno invaso il settore ospiti. Duro il commento del: «Darò il massimo della pena comminabile, vale a dire 8 anni di daspo».