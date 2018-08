Massacrata di botte e uccisa dal marito, il funerale di Maila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE - Tante persone e molta commozione oggi, 22 agosto, al funerale di, la 37enne barbaramente uccisa dal marito, Natalino Boscolo Zemello, la mattina di mercoledì 8 agosto , in via Regina Margherita a Cavarzere, nella chiesa parrocchiale di S. Maria di Sala. Un femminicidio seguito a una lunga storia di botte e pestaggi che Maila aveva subito, nel corso degli anni, dall‘uomo dal quale non aveva trovato la forza o il modo di staccarsi, nonostante tutto. Lui, ora in carcere, in attesa del processo, ha ammesso di aver agito sotto l‘influsso della droga ma di non aver avuto l‘intenzione di ucciderla. Una “giustificazione” poco credibile anche agli esiti dell‘autopsia che hanno riscontrato sul corpo della donna una violenza brutale che ha portato alla morte a seguito di numerose emorragie interne.La famiglia di Maila ha chiesto di destinare eventuali offerte al Centro veneto progetti donna (modalità di donazione su www.centrodonnapadova.it) a sostegno di tutte le donne vittime di violenza. Dopo le esequie Maila Beccarello riposerà nel cimitero di Santa Maria di Sala accanto al padre Marino, mancato nel 1995 per un tragico incidente sul lavoro.