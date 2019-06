Parto improvviso: Isotta nasce in casa, il papà si improvvisa ostetrico

di Lucia Ravbar

FAVARO VENETO - In venti minuti. Non nella sala parto dell'Angelo ma a casa, a, subito dopo la mezzanotte. Non ha lasciato il tempo a mamma Carlotta e papà Matteo di organizzarsi per raggiungere l'ospedale che il suo vagito si è fatto sentire a casa Destri che, in pochi minuti, si è trasformata in una sala parto, e il papà in ostetrico. L'arrivo di Isotta, una bellissima bambina di oltre tre chili e mezzo, era previsto per domani. Mai avrebbero immaginato che il parto sarebbe avvenuto in casa con un giorno e mezzo d'anticipo. Ma Isotta di attendere non aveva alcuna voglia, e meno ancora di sapere dove sarebbe avvenuto il parto. Ora dorme