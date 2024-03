Scomparso Ivano Franchin, "l'anima" di Campalto

FAVARO - La comunità campaltina piange Ivano Franchin, deceduto ieri all'età di 88 anni all'ospedale dell'Angelo a Mestre.

L'IMPEGNO CIVICO

Un uomo che a Campalto tutti ricordano come persona estremamente buona, sempre disponibile e dal carattere mite. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con profondo dolore da quanti lo conoscevano e che con lui avevano un rapporto di sincera amicizia e di grande considerazione. Ivano ha svolto un ruolo importante in ambito sociale essendo stato per oltre un trentennio vice presidente del Comitato cittadino pro Campalto e poi presidente della Civica di Campalto, nonché stretto collaboratore del suo grande amico Bepi Checchin, lo storico presidente dell'associazione con cui ha dato vita e portato avanti fino agli inizi del Duemila il Carnevale di Campalto e la Sagra del Redentore.

Ivano Franchin è stato anche promotore, in seno all'associazione, di molte iniziative che hanno coinvolto le famiglie e le persone anziane di Campalto, organizzando incontri e dibattiti su temi comunitari, gite sociali, gare di bocce e di carte e momenti di convivialità. A lui, così come a tutti i membri della Civica, va inoltre riconosciuto il merito di aver "trovato" casa, una quarantina di anni fa, agli anziani di Campalto. L'associazione riuscì, infatti, ad ottenere uno dei prefabbricati che nel 1976 vennero utilizzati per accogliere gli sfollati del terremoto del Friuli. Lo "chalet", così lo chiamarono, venne piazzato, grazie alla disponibilità della parrocchia di Campalto, nell'area retrostante la chiesa di San Benedetto e diventò il luogo d'incontro per quanti desideravano passare qualche ora in tranquilla compagnia. Oggi la struttura è gestita dal Consiglio pastorale. «Non possiamo che esprimere sentimenti di gratitudine e riconoscenza a Ivano afferma il parroco di Campalto, don Massimo Cadamuro perché non si è limitato solo al bene della sua famiglia, ma ha dedicato tempo ed energie all'intera comunità. È stato un uomo di grande fede, un buon cristiano che non si è mai tirato indietro quando si trattava di aiutare gli altri e che venerdì, nel corso della funzione religiosa, ricorderemo ringraziando il Signore per avercelo donato». Ivano lascia la moglie Luigina e i figli Vittorino (capo redattore centrale del Gazzettino), Germano e Mariangela. I funerali avranno luogo domani, venerdì 15, alle 11 nella chiesa di San Benedetto a Campalto.