FAVARO VENETO - Blitz della Guardia di Finanza in emporio, sequestrati 34mila prodotti non conformi tra cui addobbi e decorazioni natalizie: valore di 40mila euro.

I militari hanno proceduto all’ispezione di un emporio gestito da un uomo di nazionalità cinese, a Favaro Veneto, dove hanno trovato numerosi articoli privi delle indicazioni in ordine ai dati relativi all’importatore-distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose o con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni.

I prodotti sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo e il legale rappresentante dell’impresa segnalato alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie. Gli articoli illegali, che sarebbero stati acquistati dai consumatori in occasione del prossimo Natale, avrebbero potuto fruttare oltre 40 mila euro, pur costituendo un concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini.