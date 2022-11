FAVARO - Aggredita e colpita in testa con un vaso di vetro che andando in frantumi le ha provocato una profonda lesione. È stata portata all'ospedale, medicata, e trattenuta in osservazione.

Paura domenica sera a Favaro quando un passante ha prestato soccorso a una donna che camminava sotto choc con una vistosa ferita sanguinante al capo. Era in stato confusionale e chiedeva aiuto.

Il tutto è accaduto attorno alle 22. Più o meno l'ora che, arrivata la chiamata al 113, le Volanti hanno raggiunto il posto segnalato. Ovvero il centro commerciale La piazza in via Triestina, a poca distanza da piazza Pastrello.

LA VICENDA

I contorni della vicenda, nella loro crudezza e nella loro violenza, sono stati immediatamente delineati. E questo grazie alla testimonianza della stessa vittima, rassicurata e assistita in primis dagli agenti che hanno raccolto le sue dichiarazioni. Si trattava della titolare del centro benessere che si trova all'interno della struttura punto di riferimento locale per lo shopping, una cinese di 50 anni. È lei stessa che ha spiegato cosa le fosse successo poco prima, quando stava sistemando le ultime incombenze a ridosso della chiusura del negozio.

LA CRONACA

Era andata nella stanza sul retro per riporre delle cose. Una volta tornata nella sala d'ingresso ha sorpreso un ragazzo che rovistava dietro al bancone. Nemmeno il tempo di chiedergli cosa stesse facendo che il giovinastro ha afferrato un vaso di vetro trovato a portata di mano fracassandoglielo in testa, facendola barcollare fino quasi cadere a terra. Ed è a quel punto che l'aggressore è scappato all'esterno dileguandosi. Da quanto emerso pare che l'estetista da tempo sia bersaglio di una banda di bulli del posto che la insultano e la importunano, creandole non poco disagio. Non si esclude che a entrare in azione l'altra sera sia stato uno di loro.