PADOVA - Oggi sarebbe stato il grande giorno. Un giorno atteso, sognato, pianificato nei dettagli. Il giorno del grande traguardo, con la discussione della tesi di laurea e la proclamazione. Il giorno della festa con parenti e amici, con il pensiero rivolto a mamma Monica, scomparsa l'anno scorso ma che sarebbe stata presente più che mai. E probabilmente ci sarebbe stato anche lui, l'ex fidanzato Filippo Turetta. Invece oggi la laurea di Giulia Cecchettin non ci sarà. Anche se il suo nome fino a ieri era il primo della lista delle discussioni, la 22enne non ha fatto in tempo a completare l'ultimo passaggio formale. Un elemento che non fa che acuire la tremenda sensazione che quest'assenza inspiegabile non sia frutto della sua volontà. Teneva troppo Giulia a questo grande passo per lasciarsi sfuggire un elemento tanto importante. Oggi tanti suoi compagni di corso si fregeranno del titolo di dottore, ma tra i corridoi del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione il clima sarà mesto.



I PASSAGGI

Oggi alle 8.30 Giulia sarebbe dovuta essere nella sala D della sede del Dipartimento Dei di via Gradenigo a discutere la sua tesi di laurea triennale sui trapianti di tessuti tracheali. Un lavoro a cui aveva dedicato mesi. Ad attenderla la sua relatrice, la docente Silvia Todros, insieme alla commissione. Poi, alle 15, nell'aula magna ci sarebbe stata la proclamazione. E proprio la relatrice è stata una delle ultime persone con cui sabato Giulia si è fatta viva prima di sparire.



Erano le 17 quando la ragazza le ha inviato una mail con la versione definitiva della tesi per un'ultima valutazione

Pochi minuti dopo è uscita di casa per salire sull'auto di Filippo. La docente ha ricordato a Giulia che entro lunedì avrebbe dovuto caricare il lavoro ultimato anche sulla piattaforma delle lauree per la validazione definitiva. Giulia, precisissima, quel passaggio non lo ha mai fatto. Lunedì era infatti scomparsa già da un giorno e mezzo. Di conseguenza il suo nome non figura più formalmente tra quelli degli ammessi alla discussione di oggi. Se però, come tutti sperano, la 22enne potrà tornare presto all'università, vista l'eccezionalità del caso sarà fatto tutto il possibile per consentirle di laurearsi nel più breve tempo possibile. Giulia tuttavia potrebbe aver avuto con sé il computer portatile anche la sera della sparizione. Il dettaglio sarebbe stato notato da alcuni parenti: forse voleva un parere anche da parte di Filippo, magari proprio prima di quell'invio definitivo del lavoro che però non c'è mai stato.



L'APPRENSIONE

L'intero Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, diretto dal professor Gaudenzio Meneghesso, sta vivendo giorni di profonda angoscia per le sorti dei suoi studenti Giulia e Filippo. Entrambi hanno frequentato i corsi triennali in via Gradenigo: Giulia, soprattutto dopo il difficile momento della morte della madre, si era buttata a capofitto nello studio. Filippo era rimasto un po' indietro, ma un paio di esami ancora e si sarebbe potuto candidare anche lui come laureando, magari proprio alla prossima sessione. Anche lui, tra i vari docenti che aveva selezionato come possibili relatori, ha riferito agli amici di aver inserito anche la professoressa Todros, proprio come la sua ex fidanzata. «Magari Filippo ha fatto tutto questo per laurearsi negli stessi tempi e non veder Giulia concludere l'iter prima di lui ha commentato ieri Andrea Camerotto, zio di Cecchettin . Non c'è problema se anche si laurea un po' più avanti. Basta che tornino. Faremo una grande festa per entrambi». Martedì si è riunito anche il Consiglio di dipartimento. Inevitabile discutere della tremenda vicenda che sta scuotendo l'università: la situazione è al centro dei pensieri di tutto il corpo docente, oltre che dei compagni di studi dei ragazzi, la cui unica speranza è ora poterli riaccogliere entrambi.