Padova. Giulia Cecchettin scomparsa, l'Università congela l'iter per la laurea

PADOVA - Formalmente è congelato l'iter per la laurea di Giulia Cecchettin, la giovane di Vigonovo scomparsa da sabato assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. La ragazza infatti non ha completato l'ultimo «step» amministrativo, quello della sottomissione dell'ultima versione della sua tesi nel sistema dell'Università di Padova.

Sabato pomeriggio, Giulia Cecchettin aveva inviato alla relatrice la versione finale della sua tesi, per l'ultima lettura e controllo. Lunedì la docente le avrebbe comunicato di caricare il file sul portale di ateneo, così da farlo approvare, cosa che però non è avvenuta. Ufficialmente quindi la 22enne non figura più nella lista degli ammessi alla sessione di laurea. Si tratta di eventi abbastanza comuni per gli studenti universitari, che all'ultimo rinunciano a laurearsi e magari spostano l'esame alla sessione successiva. Qui però le circostanze sono evidentemente diverse; il Dipartimento padovano è comunque disponibile a discutere una possibile riammissione all'ultimo momento, vista la circostanza eccezionale. Anche Filippo Turetta stava facendo lo stesso percorso di studi di Giulia, iscritto al terzo anno dello stesso corso di laurea, e aveva svolto gran parte degli esami.