MESTRE - Il cento e lode di un padre di due figli, trasferitosi dal sud con la famiglia e il sogno di prendersi il secondo diploma per diventare docente. Di giorno a scuola impiegato come assistente amministrativo all'istituto Vendramin Corner di Venezia, di sera allievo per tre anni del corso in informatica e telecomunicazioni dell'istituto Zuccante. Giovanni Luca Maria Coco, 45 anni, è originario di Caserta ed è papà di due ragazzi di 11 e 10 anni.

Si era diplomato come ragioniere e perito commerciale, in Sicilia aveva sempre svolto incarichi amministrativi, l'ultimo era stato di direttore di un supermercato. «Mia moglie è laureata racconta . Ha sempre aspirato all'insegnamento e a una carriera nell'ambito della scuola. Quattro anni fa è stata chiamata per svolgere un incarico come assistente amministrativo in provincia di Venezia. Dopo una settimana sono stato convocato anche io al Lido di Venezia e abbiamo deciso di trasferirci al nord. Attualmente lei è assunta in ruolo all'istituto comprensivo Gramsci di Campalto. Viviamo a Favaro».

La passione per l'informatica di Giovanni è nata all'età di 12 anni e non appena è arrivato al nord, ha trovato nello Zuccante la scuola ideale. «Ha un taglio pratico e diversi laboratori spiega il giovane - Ho deciso di riprendere gli studi e ottenere un secondo diploma, perché vorrei cambiare profilo, cercare un posto come assistente tecnico. Ho intenzione di iscrivermi al corso di laurea in informatica e diventare un ITP ( Insegnante Tecnico Pratico), un docente la cui funzione è essenziale nei laboratori delle scuole secondarie».



MASSIMO DEI VOTI

Andrea Massignan è l'unica lode dell'indirizzo diurno. Studierà ingegneria aerospaziale all'università di Padova, dove ha già fatto il "Tolc" (il test di ingresso). Dopo la laurea triennale gli piacerebbe proseguire con la magistrale in "Aeronautical engineering" al Politecnico di Milano.

«Da molto tempo sono appassionato di elettronica racconta - Mi sono avvicinato con Arduino. Il mio sogno è lavorare nella progettazione di aeromobili in ambito europeo, trasferirmi all'estero».



ROBOCUP

Andrea nel periodo estivo è impiegato in uno studio di ingegneria, dove aveva fatto uno stage. «La scuola mi ha offerto l'opportunità di partecipare alle olimpiadi di informatica afferma , ma anche diversi concorsi.". Sono nove i diplomati con cento. Nella specializzazione in Elettronica: 5EA - Nicolò Casson, Simone Longhitano; 5EB - Andrea Mattiazzi. In Informatica: 5IA - Francesco Zanus Fortes; 5IB - Filippo Ragazzi; 5IC - Lara Gianni, Tommaso Marchioro; 5ID - Riccardo Chellin, Eros Menin. «Gli studenti si sono ripresi dopo il Covid - spiega la dirigente scolastica Maria Rosaria Melita - I risultati ottenuti sono importanti, perché sono stati esaminati da una commissione di docenti esterni, che li conoscevano».

Dopo la vittoria alla competizione nazionale di Vicenza, gli studenti Lisa Bulegato, Sara Citon, Edoardo Sartori e Samuele Zennaro, accompagnati dai professori Stefano Giacomello e Alberto Vettorato, si sono aggiudicati il secondo posto ai campionati mondiali di "Robocup junior 2023" che si sono svolti a Bordeaux dal 4 al 10 luglio.