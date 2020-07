VENEZIA - Sarà il veneziano Marco Gasparinetti il candidato sindaco del Movimento Terra e Acqua 2020.

Fondatore del Movimento XXV Aprile, è attivo da anni sulla scena politica veneziana per stimolare il dibattito su temi come la residenza e i trasporti.

L'annuncio questa mattina in una conferenza stampa a Palazzo Marin in cui verranno resi noti anche gli altri candidati della lista per il consiglio comunale. © RIPRODUZIONE RISERVATA