JESOLO - Bambina di 7 anni scompare dalla spiaggia: trovata dopo circa due ore di ricerche. Momenti di grande apprensione quelli vissuti lunedì a Jesolo. Tutto è partito dopo l'allarme dato dai genitori, una coppia di turisti austriaci che alloggiano nella zona di piazza Nember. Nel tratto di arenile antistante al loro hotel improvvisamente non hanno più visto la loro bambina. Vane le ricerche avviate con gli altri genitori. Da qui la scelta di allertare le forze dell'ordine, che hanno fatto alzare in volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato il litorale più volte, circostanza che sui canali social ha alimentato le voci dei soliti fenomeni da tastiera, che hanno lanciato post con le ipotesi più disparate, tutte fortunatamente risultate infondate. Il caso ha voluto che la piccola sia stata trovata dall'assessore al Turismo Alberto Maschi di fronte all'arenile del Largo Augustus, dunque a circa 4 chilometri di distanza da dove si era allontanata: ha notato la bambina, allertando gli agenti della Polizia locale che a loro volta l'hanno poi accompagnata dai genitori.

L'ASSESSORE

«La bambina spiega l'assessore Maschio arrivava da piazza Brescia, si era spostata ancora di più. Un ringraziamento particolare va dato all'Aja ed a un suo consigliere, perché è proprio grazie al loro messaggio, diffuso a tutti i soci, me compreso, se ho avuto la notizia e i riferimenti per riconoscere la bambina». Sulla stessa scia le parole del sindaco Christofer De Zotti: «Subito sono partite le ricerche grazie all'impegno dei bagnini, della Polizia Locale, della Polizia di Stato, della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco dice - e come in tutti i casi simili la bambina è stata ritrovata. Credo che sia giusto ringraziare tutte le persone intervenute». Non è certo la prima volta che accadono episodi simili: in passato era stato proposto un braccialetto a ogni bambino ospite in città con un colore diverso in base alla zona in cui alloggiano per rintracciarli facilmente in caso di allontanamento.