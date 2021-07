DOLO (VENEZIA) - Presentata in sala consiliare l'edizione 2021 della sagra di san Rocco che si svolgerà dal 6 al 17 agosto. Il sindaco pro tempore Gianluigi Naletto, l'assessore Matteo Bellomo ed il presidente della Pro Loco Nereo Fracasso ed il suo vice Gianfranco Berno hanno illustrato una manifestazione che si ripropone di regalare un momento di speranza ma anche di rilancio per l'economia locale come ha sottolineato Nereo Fracasso. Ed il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati