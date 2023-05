Elezioni amministrative a Martellago, sfida a due per la poltrona di sindaco: chiusi i seggi. Aumenta l'affluenza

MARTELLAGO - ​Elezioni amministrative a Martellago, chiusi i seggi. Segui lo spoglio in diretta sul Gazzetino.it. In lizza, Alessio Boscolo (sostenuto da Dovere Civico-Partito Democratico, Impegno Comune Martellago Maerne Olmo, Insieme Martellago Maerne Olmo, Lista Civica Garbin Maerne Martellago Olmo, Unione Civica) e il sindaco uscente Andrea Saccarola (sostenuto da #Generazione 18 più Giovani in Comune, Ambiente e Territorio, Forza Italia, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Salvini, Lista Saccarola Sindaco).

Alla chiusura dei seggi, l'affluenza si è attestata al 54,87%, in lieve aumento rispetto al 53,28% della precedente tornata.