Elezioni amministrative, ribaltone a San Stino di Livenza: Gianluca De Stefani è il nuovo sindaco

SAN STINO DI LIVENZA - Ribaltone a San Stino di Livenza. Il candindato del centrodestra Gianluca De Stefani ha battuto lo sfidante del centrosinistra Stefano Pellizzon, vice del sindaco uscente Matteo Cappelletto.

De Stefani si è attestato al 60,94% (11 seggi) mentre Pellizzon si è fermato al 39,06 (5 seggi).

Chi è Gianluca De Stefani

Gianluca De Stefani, il nuovo sindaco di San Stino di Livenza, ha 27 anni e si è presentato con una lista sostenuta da tutti i partiti del centrodestra Fratelli d'Italia, Lega, Coraggio Italia, Forza Italia e Partito dei veneti. Tra gli obiettivi di De Stefani quello di fare in modo che le giovani coppie restino a vivere a San Stino.

Nel 2020, De Stefani, consigliere della Lega, si scontrò con l'allora sindaco Cappelletto per lo striscione "Bella ciao" apparso in occasione del 25 aprile. «A me il 25 aprile - aveva detto - sarebbe piaciuto festeggiare San Marco ma non l'ho fatto visto che tutti i cittadini erano in quarantena ed erano vietati gli spostamenti. Mi auguro che chi ha affisso lo striscione abbia preso una sanzione».

Il candidato battuto

Stefano Pellizzon, 40 anni, è il responsabile dei servizi alla clientela di un’azienda di gas ed energia. Vicesindaco di Cappelletto. Si era presentato con la Lista Civica Livenza, senza simboli di partito, ma vicina al centrosinistra.