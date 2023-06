Venezia. Delfino morto sulla spiaggia a Pellestrina, sul corpo ci sono delle ferite misteriose

VENEZIA - Un delfino già in stato di decomposizione è stato trovato questa mattina, 10 giugno, sulla spiaggia di Pellestrina, in località San Pietro in Volta. Un passante si è accorto del povero animale morto sulla sabbia e ha chiamato la Guardia costiera di Venezia.

L'area è stata delimitata per la sicurezza dei bagnanti e per conservare il delfino che sarà poi portato all'Istituto Zooprofilattico dell'Università di Padova. Sul corpo c'erano diverse ferite: saranno gli esperti a chiarire le cause della morte.