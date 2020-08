Coronavirus Veneto, +58 positivi nelle ultime 24 ore. Aumentano anche gli isolamenti: +355

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, 6 agosto 2020. Fa un balzo in avanti (+58) il numero dei casi positivi al virus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo registra il bollettino regionale, che porta il totale dei contagi a 20.352. Non si registra alcun decesso.

Aumentano rispetto a ieri anche le persone attualmente positive (1.097, +30) e quelle poste in isolamento, che sono 4.071, +355 in 24 ore, di cui 104 (+29) contagiate. Stabile invece la situazione clinica, con 8 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 122 nei reparti ordinari, di cui 36 positivi.

Virus, i dati rispetto alle 17 di ieri

Analizzando i dati rispetto invece al bollettino delle ore 17 di ieri sera si vede che i casi di positività nella notte sono stati 28, a Venezia ben 11, 6 a Padova e Verona, 3 a Vicenza, 2 a Treviso e uno con assegnazione ancora in corso.

Covid, crescono gli isolamenti

Sempre osservando i dati rispetto al bollettino delle 17 di ieri gli isolamenti nella notte sono stati 104, la provincia più colpita è quella di Verona, con 27 casi, segue Rovigo con 22, Venezia con 16, Belluno con 15, Treviso con 12, Vicenza con 10, Padova con 2.

