Coronavirus Veneto, 62 nuovi contagiati e 456 in più in isolamento. Dove sono i casi delle ultime 24 ore

Coronavirus Veneto, impennata dei contagi, 62 nelle ultime 24 ore, con 1087 casi attualmente positivi per un totale di 20.324 positivi dall'inizio della crisi. Nessun decesso invece, come nella giornata di ieri, 4 agosto. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 17. Padova è la provincia con più positivi (283), quindi Treviso (278) e Venezia (171). Calano i ricoveri per covid-19: 128 in tutto, di cui 41 positivi (6 in terapia intensiva e 35 in area non critica). Impennata anche degli isolamenti fiduciari: 4616 oggi (+456) di cui 75 con sintomatologia.

--->IL BOLLETTINO DI OGGI 5 agosto ore 17

