In via Orlanda la nuova cittadella delle concessionarie d'auto

MESTRE - In via Orlanda sta nascendo la cittadella dell'automobile, un polo di concessionarie di nuova generazione che un po' alla volta sostituiscono quelle tradizionali. Entro breve, a ridosso della rotatoria che collega via Orlanda e la Regionale 14 bis via Martiri della Libertà dove da anni opera anche Ceccato Motors rivenditore di Bmw e Mini Minor, aprirà Autoserenissima 3.0 che vende Volvo e Honda, e anche altri marchi come Polestar (sempre del gruppo Volvo): entro breve la concessionaria si sposterà dalla sede attuale, ormai troppo piccola, sempre in via Orlanda vicino all'altra rotonda che unisce via Orlanda, il bypass di Campalto e via Sabbadino.

Lì rimarranno Autoserenissima (altro Gruppo senza il 3.0) che vende Jaguar e Land Rover, e la concessionaria delle moto Ducati. Il capannone, costruito dall'impresa Giacomini di Vicenza con la progettazione architettonica dell'architetto Nicola Svalduz e strutturale dell'ingegner Riccardo Marchetto, è di proprietà di Agm Srl, grosso gruppo di Padova che, oltre ad occuparsi di acquisto, vendita, costruzione, ristrutturazione e gestione di immobili, pratica commercio di autoveicoli, motoveicoli, nautica in genere, roulotte, camper. Agm è proprietaria anche dell'altro enorme capannone a fianco (ex trasporti Piccin ed ex concessionaria Ford).



I NUOVI GRUPPI

E lì prossimamente ci andrà Move che, con il Gruppo Intergea Nord Est di Verona, rappresenta uno dei principali player del settore automotive nel Nord Italia: con quattro società vende Renault, Dacia, Kia, koda, Hyundai, Dr Automobiles, Volkswagen, Audi, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Mazda, Kia, Hyundai, Suzuki, Toyota e Nissan. Non è ancora noto quali di questi marchi verranno esposti nel capannone di via Orlanda, ma sono in corso gli ultimi lavori di sistemazione e tra non molto si saprà. Queste realtà sono la nuova frontiera del settore del commercio di veicoli, i multimarca appartenenti a grandi gruppi che stanno soppiantando le concessionarie storiche che si occupavano di una sola casa automobilistica o due e che, col tempo, o si adeguano come ha fatto ad esempio la famiglia Campello (che oggi vende Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep, Kia, Nissan, Opel, Xev, Cenntro, Lotus), o si arrendono come Boldrin che ha dovuto chiudere lo showroom di Marghera; la terza via è quella delle concessionarie monomarca ma direttamente collegate alla casa di produzione. Le nuove concessionarie riescono a contenere i costi, specie in questi ultimi anni caratterizzati da una concorrenza cinese sfrenata e capace di attrarre molti acquirenti proponendo auto nuove di medie dimensioni ad appena 20 mila euro, mentre una Fiat 500 elettrica costa quasi 30 mila euro e, con più accessori, li supera. Inoltre con i cambiamenti continui sulle alimentazioni, con l'elettrico che è l'obiettivo della UE, e quindi con sempre più diversi modelli della stessa auto, bisogna essere gruppi forti per resistere.



I NUOVI PROGETTI

In via Orlanda il capannone più grande, in realtà, era destinato ad altre attività commerciali dato che, visti gli spazi, può ospitarne più d'una: per un po' di tempo si era parlato anche dell'interesse di Lidl che così sposterebbe il supermercato che gestisce poco più avanti verso Campalto; l'idea non è tramontata ma rinviata a data da destinarsi. Il problema è che il terreno fa parte delle 180 aree decadute della terraferma; il capannone è una delle tre eccezioni ancora edificabili previste dal nuovo Piano degli Interventi per le attività commerciali in terraferma di marzo 2023. Nonostante sia un'eccezione, deve seguire le procedure per approvare definitivamente la Variante. L'idea è quella di demolire il capannone per creare un nuovo centro commerciale dove potrebbero starci un supermercato, una concessionaria e altre realtà, ma per partire ci vorranno almeno altri due anni.