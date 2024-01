MARGHERA - Un altro crac tra le concessionarie d’auto. Il tribunale di Venezia, con giudice delegato Ivana Morandin, ha depositato ieri la sentenza di “liquidazione giudiziale” (la procedura che sostituisce il fallimento ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente) della Boldrin Centro Auto Spa di via Fratelli Bandiera 49 a Marghera, un tempo concessionaria di marchi del calibro di Renault, Kia e, fino a pochi mesi fa, Citroen, ed attualmente Dr Automobiles. L’udienza per i creditori è stata fissata per il 15 maggio prossimo. Allo stato attuale non si conosce l’ammontare del buco economico che ha condotto all’ennesimo fallimento. Sulla vetrina, solo un cartello di “Chiuso per inventario”.