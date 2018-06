Clochard, gavettone a consigliere fucsia Blocca il traffico e viene arrestato

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Questa mattina il clochard Pasquale Aita, molto conosciuto a Piazzale Roma, ha preso di mira il consigliere comunale fucsia Paolo Pelllegrini, avvicinandolo ai piedi del Ponte di Calatrava e lavandolo da capo a piedi con una bottiglia d'acqua. Dopo questo "agguato", ll'amministratore ha segnalato l'episodio ai carabinieri della vicina stazione ed è andato a cambiarsi gli indumenti. I militari hanno probabilmente ripreso Aita per il gavettone all'amministratore, il quale da lì a poco si è disteso per terra, sulla carreggiata di Piazzale Roma, forse in segno di protesta. Il clochard ha bloccato per circa mezz'ora il traffico, autobus e macchine non potevano uscire dal piazzale. Subito dopo è stato arrestato dai carabinieri per oltraggio a pubblico ufficiale e ingiurie.



Sul posto sono intervenuti vigili urbani, militari, carabinieri che hanno tentato a più riprese di far alzare Pasquale con le "buone". L'uomo però non voleva saperne

Non sono un criminale, lasciatemi stare

. Nel frattempo il consigliere Pellegrini pubblica sul suo profilo Facebook l'accaduto:

Sono stato aggredito stamattina dal povero Pasquale di Piazzale Roma. Non so come chiamarla questa “aggressione” perché alla fine nessun problema ma da anni mi fermo coi miei amici di vaporetto ai piedi di Calatrava a ciaccolare di calcio, di Venezia, della vita. E da anni Pasquale mi vede, dato che “esercita” poco più in là. Talvolta mi apostrofa come “Brugnaro” e pensa forse di offendermi. Io non gli ho mai parlato. Stamattina come al solito in tutta tranquillità; poi mi si avvicina con una delle sue bottiglie, senza dare segni di stranezze, e arrivato vicino me la rovescia in testa lavando testa, maglietta e pantaloni. Ne ridiamo ma se non fosse stata acqua, se mi avesse tirato (a me o ad altri) un’ombrellata, o altro ancora? ..

