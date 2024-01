Padova. Dormivano sotto il cavalcavia in 4: uno dei senza tetto sarà affidato ai servizi sociali, gli altri saranno espulsi

PADOVA - Nelle prime ore di oggi, 19 gennaio, in via Tre Venezie, è stato condotto un controllo da parte dei poliziotti della questura con le unità cinofile, insieme al personale della polizia locale e dell’Aps. La verifica è stata eseguita in seguito al rinvenimento, nei giorni precedenti, di materassi, coperte e vario materiale sotto il cavalcavia Dalmazia, presumibilmente utilizzato da persone senza fissa dimora alla ricerca di un luogo per passare la notte.

Durante il controllo, sono state individuate 4 persone che dormivano sotto il cavalcavia. I poliziotti di quartiere e i vigili hanno proceduto all'identificazione. Tra di essi vi era un moldavo di 33 anni senza documenti regolari, un maliano di 44 anni con un permesso di soggiorno per protezione internazionale scaduto nel 2012 e mai rinnovato, un romeno-tunisino di 40 anni e un altro rumeno di 48 anni, entrambi privi di documenti, tutti con precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio, immigrazione clandestina e false attestazioni di identità.

Durante l'ispezione, i cinofili hanno controllato l'intera area sotto il cavalcavia.