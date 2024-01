Padova. Controllo sotto il cavalcavia Dalmazia, era il riparo di 4 senza tetto

Nelle prime ore di oggi, 19 gennaio, in via Tre Venezie a Padova, è stato condotto un controllo da parte dei poliziotti della questura con le unità cinofile, insieme al personale della polizia locale e dell’Aps. La verifica è stata eseguita in seguito al rinvenimento, nei giorni precedenti, di materassi, coperte e vario materiale sotto il cavalcavia Dalmazia, presumibilmente utilizzato da persone senza fissa dimora alla ricerca di un luogo per passare la notte.