PORTOGRUARO - Blitz dei carabinieri nell’area del cantiere in cui troverà spazio la Cittadella per la cura dei disturbi alimentari di Portogruaro. Nei guai l’impresa che si occupa dei lavori, sanzionata per l’abbattimento di tre alberi. I militari della stazione forestale di Portogruaro sono intervenuti per gli accertamenti di rito. Nel sopralluogo alla struttura di via della Resistenza 29, sede della Casa delle farfalle, adibita alla cura dei disturbi del comportamento alimentare, gli investigatori dell’Arma hanno scoperto che per l’installazione del cantiere erano state abbattute tre piante.



ISPEZIONE IN CANTIERE

Gli operai sono entrati sul lato della struttura sanitaria, a ridosso della piscina comunale, per poter allestire il cantiere. Per questo hanno abbattuto due carpini e un nocciolo, senza però averne l’autorizzazione. Da qui sono partite le indagini dei carabinieri Forestali di Portogruaro, arrivati nel cantiere per le verifiche, scoprendo che le tre piante avevano un tronco con una circonferenza superiore ai 20 centimetri. Il Regolamento comunale del verde prevede in questo caso la richiesta al Comune per poter abbattere la pianta, ma i militari hanno appurato che non c’era alcuna autorizzazione. Per questo l’impresa è stata sanzionata con 150 euro per ciascun albero.



IL PROGETTO

L’immobile è oggetto di un atteso intervento di ampliamento e ristrutturazione che è stato avviato proprio lunedì. La struttura passerà dai 400 ai circa 1.000 metri quadrati di superficie, su due livelli. All’interno verranno collocati la comunità residenziale per minori, il centro diurno e l’area ambulatoriale. Il progetto vale complessivamente 1 milione e 147mila euro e trova copertura grazie a un contributo di 300mila euro della Regione e uno stanziamento di 847mila euro di risorse proprie dell’Ulss 4. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Edil Costruzione srl, con sede legale a Sedico (Belluno) che ha proposto un ribasso di gara pari al 10 per cento circa, determinando un importo contrattuale di 933mila euro complessivi. «L’impresa che si è aggiudicata i lavori ha spiegato il direttore Filippi - avrà a disposizione 460 giorni e vigileremo affinché la tempistica venga rispettata».

Nei lavori è previsto anche l’innalzamento della nuova struttura di circa 90 centimetri, per evitare il pericolo che questa possa essere oggetto di allagamenti, come già avvenuto in passato. Il Centro per la cura dei disturbi alimentari dell’Ulss 4 è nato 21 anni fa e oggi è un’eccellenza nazionale. Il 70 per cento dell’utenza arriva da fuori Ulss e da varie regioni italiane. Il lavoro prevede una presa in carico “globale” della persona, come la continuazione degli studi per chi vive in comunità: la didattica a distanza in questa sede è infatti attiva da oltre dieci anni.