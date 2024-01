CHIOGGIA - Mancano solo quattro giorni all'inizio del periodo di pre-esercizio della Ztl. Lunedì, infatti, si accenderanno le telecamere ai varchi di accesso (Riva Canal Lombardo, Corso del Popolo da Chiesa San Giacomo a Vigo, San Domenico sud, San Domenico nord) che registreranno le targhe degli autoveicoli (non motocicli e ciclomotori) che entreranno in centro storico.

IL DETTAGLIO

Più precisamente nelle tre zone Ztl in cui lo stesso centro storico è stato suddiviso: la zona ovest, tra il canal Lombardo e il canal Vena il cui asse è Corso del Popolo; la zona nord est, tra il canal Vena e il canale san Domenico, a nord del ponte girevole; la zona sud est, sempre tra il Vena e il san Domenico, ma a sud del ponte girevole. In pratica, però, si tratta di una unica zona a traffico limitato, alla quale sarà possibile accedere solo con apposito permesso e in orari stabiliti (dalle 11 nei giorni feriali, dalle 9 sabato e domenica). Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa, ma non subito.



La fase di pre-esercizio, infatti, durerà almeno due mesi per permettere a residenti e visitatori di "rendersi conto" del nuovo regime di circolazione. Dal punto di vista della viabilità, però, cambierà ben poco. La Ztl esiste già da parecchi anni e il percorso di attraversamento (Duomo corso del Popolo - calle san Giacomo e viceversa) resterà invariato per tutti. Ma la "cattiva abitudine" di molti residenti e "foresti" di farsi una scappatina in Corso o di parcheggiare l'auto sulle rive (dove vige, da anni, il divieto) non resterà più impunita, come spesso accade attualmente, ma sarà certamente sanzionata grazie alle registrazioni delle telecamere. Insomma, più un cambio di mentalità che di viabilità. L'amministrazione comunale, quindi, invita chi non avesse ancora provveduto alla registrazione del mezzo, pur avendone diritto, ad affrettasi a mettersi in regola. La comunicazione della targa può avvenire sia on line (portaleztl.chioggia.org dove si trovano tutte le informazioni su chi ha diritto di richiedere l'accesso e gli orari di attivazione dei varchi) oppure presso gli uffici di Sst, in via G. Poli (Direzione del Mercato Ittico, lato ovest, primo piano) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18. Chi si è già registrato pagando quanto dovuto non dovrà versare nulla per tutto il 2024. Dallo scorso 12 dicembre ad oggi sono oltre 700 le nuove richieste di regolarizzazione per l'accesso. Questo per quanto riguarda i residenti. Più complesso il discorso per chi viene da fuori ch potrebbe restare "confuso" dalla nuova segnaletica e non sapr bene come comportarsi, salvo reiterare la "cattiva abitudine" di parcheggiare sulle rive, pensando che, in fondo, le regole siano abbastanza elastiche. Il parcheggio irregolare è comunque, sanzionabile già adesso (lo è sempre stato) ma, per evitare troppi problemi, l'amministrazione comunale sta predisponendo un grande parcheggio scambiatore a Borgo san Giovanni dove, soprattutto chi proviene da fuori città, potrà lasciare l'automobile e raggiungere il centro con un bus navetta. Il servizio non è ancora attivo ma, appunto, ci sono due mesi di tempo (prolungabili) per provvedere anche a questo e permettere a tutti di accedere al centro storico senza problemi.