Chioggia, scatta la Ztl: ecco quando inizia e come funziona

CHIOGGIA - Ztl. Questa volta è nero su bianco: preso atto delle direttive formulate nel novembre scorso dai tecnici, la Giunta ha approvato la delibera che fissa la data in cui sarà avviata la fase di pre esercizio della Zona a traffico limitato nel centro insulare. Avrà inizio il 2 gennaio e si protrarrà per due mesi. Qualora dovessero emergere criticità, l’avvio del test potrebbe slittare al massimo fino al 15 gennaio. In pratica, saranno attivate le telecamere “intelligenti” che monitoreranno gli accessi e le uscite dal centro in vista dell’applicazione di migliorie ed aggiornamenti.