Ztl a Chioggia, scatta la polemica dei commercianti: «Prima nuovi parcheggi a buon prezzo»

CHIOGGIA - Sì alla zona a traffico limitato, a patto che il Comune dia corso alla pedonalizzazione del centro insulare solamente dopo aver creato un sufficiente numero di posti auto a buon prezzo e non troppo lontani. Questo è, in estrema sintesi, quel che chiedono i numerosi commerciati ed esercenti che, qualche ora fa, hanno manifestato il timore che il Comune passi rapidamente alle vie di fatto.

LE VETRINE

Hanno affisso sulle proprie vetrine cartelli recanti la scritta: "no ztl senza parcheggi". L'appello è scattato con un qualche giorno di anticipo rispetto all'inizio del periodo di prova che avrà inizio domani lunedì, 15. Fanno presente che tutti i nuovi parcheggi periferici promessi non risultano ancora disponibili e che nessuno sa nemmeno quando lo saranno. Ad esempio, il deposito degli autobus adiacente al cimitero di San Giovanni non risulta ancora disponibile perché il piazzale di Val da Rio ove dovrebbero essere trasferiti i mezzi pesanti non è ancora stato attrezzato. Nessuna certezza, inoltre, sull'attivazione di un eventuale servizio navetta. Nel frattempo, nonostante l'eco del blitz attuato dalla Polizia locale giovedì 4 gennaio, costato salatissime multe a decine di automobilisti che avevano parcheggiato in zona rimozione lungo Fondamenta Canal Lombardo, tutto parrebbe essere tornato così com'era prima. Cioè nel caos.

Secondo molti tra i commercianti che hanno esposto il cartello, il fatto che un così alto numero di automobilisti sia tuttora disposto a rischiare la sanzione, se non addirittura la rimozione, la direbbe assai lunga.

Dicono che ben pochi sarebbero così pazzi da rischiare la contravvenzione qualora il Comune offrisse una reale alternativa alla sosta selvaggia. Parrebbe dunque perpetuarsi un braccio di ferro che si trascina ormai dal 2008. Pur favorevoli alla ztl, anche le opposizioni sollecitano la creazione di parcheggi pubblici non troppo cari e serviti dai mezzi pubblici. L'ex assessora all'Urbanistica Alessandra Penzo, ora capogruppo della lista Obiettivo Chioggia, commenta: "che a distanza di oltre due anni da quando il piano fu presentato non siano ancora stati approntati i parcheggi limitrofi al centro insulare è un fatto assai criticabile. Le preoccupazioni dei commercianti sono pertanto giustificate. E' comunque doveroso dar corso ai test affinché, dai monitoraggi, si possa realmente capire quali siano i bisogni della città. E' chiaro che nel corso dei due mesi di prova i cittadini dovranno comportarsi diligentemente. Indispensabile, pure il massimo impegno da parte della Polizia locale perché i conducenti debbono essere puntualmente messi al corrente di cosa comporti il superamento dei varchi controllati dalle telecamere. In ultima analisi conclude - sì alla zona a traffico limitato a patto che, valutate le statistiche sugli ingressi e le uscite dai varchi, agli automobilisti locali siano finalmente offerti parcheggi pubblici economici soprattutto di giovedì».