CHIOGGIA - «Basta rinvii sulla Ztl: sulle rive San Domenico e Canal Lombardo regna l'anarchia più assoluta, le strade e le piazze del centro storico sono assediate da auto e moto». «La piazzetta davanti alla chiesa di San Giacomo occupata da auto e moto, nonostante i divieti. Dov'è la polizia locale? Perché non interviene?». La situazione che i consiglieri Pd descrivono in una interrogazione appena presentata e l'esplicita protesta sulla pagina facebook della Nuova Scintilla, il settimanale d'informazione diocesano, potrebbero far venire in mente i temi del "compromesso storico", quello che, nelle intenzioni di maggior portata ideale, voleva essere un accordo, al di là delle ideologie, tra forze di diversa ispirazione, per affrontare e risolvere i problemi del Paese.