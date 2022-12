CHIOGGIA - Giro di vite sui botti nel periodo natalizio. Il sindaco, Mauro Armelao, allo scopo di salvaguardare, in particolare, la salute degli animali domestici, ha firmato l'apposita ordinanza che, dal 19 dicembre all'8 gennaio, vieta l'utilizzo dei petardi e di altri artifici pirotecnici a scoppio su tutto il territorio comunale. «Quest'anno ho deciso di vietare completamente i botti di Capodanno - sottolinea Armelao - consentendo l'utilizzo delle sole fontane, che sono belle da vedere, ma non fanno alcun tipo di esplosione. Ho pensato ai nostri amici pelosetti che in tanti casi muoiono dalla paura, a volte scappano dalle case per cercare rifugio provocando anche incidenti stradali.

Multe fino a 500 euro

Ora la Polizia locale e le forze di polizia avranno una strumento per sanzionare chi trasgredisce. Invece i fuochi d'artificio veri e propri, per Capodanno, saranno lanciati dalla battigia fronte Astoria, così da far divertire tutti e in sicurezza perché le case si trovano a molti metri di distanza. Oltre alla festa, così i nostri giovani potranno restare in città senza percorrere tanta strada rischiando di fare incidenti. Chioggia deve essere attrattiva tutto l'anno». È, inoltre vietato, sempre nel periodo suddetto, analogamente a quanto avveniva negli scorsi anni, l'uso di artifici pirotecnici in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, sterpaglie e depositi di legname. Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro. Come sempre la difficoltà sarà individuare gli eventuali trasgressori, stante il ridotto organico della polizia locale e la vastità del territorio da controllare.

Dipenderà dal buon senso delle persone e si raccomanda di procedere all'acquisto dei fuochi solo in rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico. Altra importate raccomandazione: non raccogliere eventuali fuochi non esplosi abbandonati.