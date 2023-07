"The Mystery Man" arriva a Chioggia: «Uno straordinario incontro di arte, scienza, storia e iconografia religiosa»

CHIOGGIA - Dopo essere stata visitata da oltre centoventimila persone in Spagna, arriva a Chioggia, per la prima volta in Italia, la mostra internazionale "The Mystery Man".

L'esposizione, nata dopo 15 anni di ricerche condotte dall'artista spagnolo Alvaro Blanco, permetterà allo spettatore di rivivere ultimi momenti della vita, passione e morte dell'uomo che sta dietro al mistero della Sacra Sindone.

Il tutto sarà ospitato nella chiesa di San Domenico, dove, tramite la collaborazione tra Blanco e ArtiSplendore, sono state sviluppate sei sale che toccheranno campi come l'arte, la storia e la scienza. Più di cinquecento rappresentazioni di Gesù mostreranno l'evolversi della sua iconografia attraverso i secoli. Saranno esposti svariati oggetti presenti nei racconti evangelici e menzionati in alcuni documenti storici e scientifici ricollegabili alla Sindone. Per permettere un'esperienza il più coinvolgente possibile, si è optato per un linguaggio attuale e contemporaneo. «La mostra - dice il sindaco di Chioggia Mauro Armelao rappresenta uno straordinario incontro di arte, scienza, storia e iconografia religiosa. Una cultura secolare che appartiene a pieno titolo anche alla nostra città, da sempre sensibile e ricettiva nei confronti di eventi di portata internazionale, sicuramente attrattivi per migliaia di visitatori».

IL PERCORSO

Il viaggio culmina nell'ultima sala, che accoglie l'iperrealistica scultura 3D dell'uomo legato al mistero della Sacra Sindone: realizzata seguendo severi criteri forensi, l'opera ritrae un uomo, 75 kg di peso e 1.78 metri di altezza, giacente completamente nudo. Il figuro, composto interamente di silicone e lattice, rivela numerose ferite ricollegabili alla crocifissione, mentre il volto è grondante di sangue e i capelli (naturali) intrisi di sudore e sangue.

Davanti all'opera cardine della mostra, credenti e non riescono ad incanalare le stesse emozioni: differenti sono le reazioni, chi si commuove, chi prega, chi deve distogliere lo sguardo per la crudezza delle ferite, ma tutti riescono a farsi colpire dalla valenza artistica e dall'iperrealismo dell'uomo misterioso. Il famoso lenzuolo di lino considerato da sempre un enigma, grazie alla tecnologia fornita da ArtiSplendore e all'arte di Blanco, è riuscito a superare i limiti tradizionali, tramutandosi e dando vita all'uomo che era avvolto dentro di esso.

L'esposizione, sarà aperta dall' 1° agosto al 7 gennaio, con prezzi variabili dai 6 ai 35 euro.