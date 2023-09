CHIOGGIA - Chioggia, sversamento di idrocarburi in laguna: sequestrato un peschereccio.

I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia ha notato una macchia oleosa che, dal mercato ittico cittadino, si stava espandendo verso la laguna del Lusenzo, specchio acqueo che circonda il territorio comunale di Chioggia. I militari hanno individuato un motopeschereccio - della lunghezza di 24 metri, ormeggiato alla banchina prospicente il mercato ittico cittadino - che stava sversando, attraverso gli scarichi dello scafo, acqua contaminata da idrocarburi.

Scatta dunque il controllo dell’imbarcazione da pesca. E' emerso che lo sversamento era avvenuto attraverso delle pompe installate a bordo per lo scarico delle sentine. Le sentine sono situate nella parte più bassa dello scafo dell’imbarcazione e sono compartimenti destinati ad accogliere le acque piovane e, inevitabilmente, tutti i residui oleosi contenenti idrocarburi. La pulizia delle sentine, come ogni altro sversamento, è rigorosamente vietata dalla normativa vigente che recepisce la direttiva europea relativa all’inquinamento provocato dalle navi che devono provvedere al regolare smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, con particolare attenzione ai rifiuti anche liquidi pericolosi classificati altamente inquinanti. L’azione di servizio ha portato alla denuncia di una persona e al sequestro del motopeschereccio che rimarrà a disposizione dell’autorità Giudiziaria per l’ulteriore corso delle indagini.