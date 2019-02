Seppie, polpi, cozze... tutto irregolare: sequastro durante i controlli al Mercato all'ingrosso

CHIOGGIA - Circa due quintali di prodotti ittici irregolari sono stati sequestrati la scorsa notte dai carabinieri di Chioggia, nell'ambito di controlli al Mercato all'ingrosso, per un valore al dettaglio di 2.300 euro circa.



La merce sequestrata era contenuta in di tre furgoni appartenenti a due commercianti di Chioggia e a uno del Polesine: seppie, polpi, cozze, naselli, cappesante, canestrelli, rane pescatrici, seppie, cicale di mare e sogliole, tutti sprovvisti di etichettatura e di documentazione fiscale-amministrativa di tracciabilità di filiera. Ai conducenti sono state comminate sanzioni pecuniarie amministrative per 4.500 euro.



I controlli di stanotte si sono aggiunti a quelli effettuati nel mese di gennaio, con sanzioni per un totale di 4.000 euro a due pescatori clodiensi i quali, a bordo della proprie automobili, trasportavano rispettivamente 250 e 500 chilogrammi circa di vongole veraci, prive di documentazione di accompagnamento.

