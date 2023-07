CHIOGGIA - «Chioggia non fa nulla per i disabili, anzi li perseguita». E' duro il commento dell'ex assessore Luciano Frizziero alla vicenda della turista vicentina che, volendo visitare la città, in occasione della Sagra del pesce, si è trovata nell'impossibilità di individuare un parcheggio adatto alla sua condizione di disabile che le permettesse un accesso "agevole" alla Sagra.

LE ESPERIENZE

Frizziero, che di queste problematiche si è occupato per lavoro, all'Ulss, come amministratore pubblico, nonché per la sua personale condizione fisica, ha ben presente il problema. «È mai possibile si chiede - che non si possano realizzare, a ridosso del Corso, dei parcheggi per disabili in occasione di Sagre e Mercati? Gli spazi ci sono, eccome! Ad esempio già permettendo la sosta in tali occasioni lungo il lato canale del Canal Lombardo ai muniti di contrassegno (negli anni passati - prima dell'accanimento- gli stessi vigili lo consigliavano)».

Continua l'ex assessore dicendo che «partecipare alla vita sociale della città è un diritto, non una benevola concessione. Spero che il sindaco Mauro Armelao inviti anche me a Chioggia, magari durante la sagra o al giovedì. Al disabile va garantita la piena autonomia e libertà di movimento eliminando ogni barriera, e prima di tutto quelle culturali. E queste ultime sono quelle più difficili da rimuovere. Spero che se lo dice la turista Armelao ne prenda atto e faccia qualcosa».

Armelao, per parte sua, non vuole riaccendere polemiche. «I parcheggi per i disabili ci sono ribadisce non all'interno della Sagra, che è isola pedonale, ma nei luoghi possibili attorno alla Sagra. Cercheremo di migliorare l'informazione anche su questo tema perché credo non ci sia stata una buona comunicazione».

MANCANO INFORMAZIONI

Nel materiale pubblicitario della Sagra manca, infatti, un'indicazione esplicita dei posti auto per disabili ma, assicura Armelao, «non siamo insensibili alla questione».

E per dimostrarlo cita la passerella che sarà predisposta in occasione della mostra "The Mistery Man" nella chiesa di San Domenico dall'1 agosto: «Il ponte pedonale che porta a san Domenico rappresenta un ostacolo per i disabili: abbiamo previsto la costruzione di una passerella che permetta alle persone in carrozzina o, comunque, a chi ha difficoltà a superare gli scalini, di accedere alla chiesa. Un'opera "piccola" se vogliamo, che costerà quasi 30mila euro, ma che abbiamo voluto realizzare proprio per dare a tutti la possibilità di visitare quella esposizione. E non l'abbiamo pensato dopo le rimostranze della signora, ma molto prima».