CHIOGGIA - «D'accordo con le altre autorità locali, il Prefetto di Livorno, ha deciso di limitare la circolazione dei mezzi pesanti lungo l'intasatissima e pericolosa statale Aurelia, obbligando gli autisti a servirsi dell'autostrada A 12 per tutta la durata della stagione turistica. Non si capisce perché mai il Comune di Chioggia, anche senza scomodare la Prefettura, non reclami un provvedimento analogo, all'Anas e alla Regione, affinché ai camion sia finalmente imposto di percorrere la A4, anziché la statale 309 Romea». Lo sostiene Endri Bullo, già presidente del Consiglio comunale, attualmente portavoce della civica Obbiettivo Chioggia.

«Il sindaco leghista Mauro Armelao incalza la consigliera della lista Alessandra Penzo, ex assessora all'Urbanistica e ai Lavori pubblici - chieda dunque anche al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Matteo Salvini di attivarsi in tal senso». Preso atto di quant'è effettivamente avvenuto in Toscana, si lamenta quindi del fatto che ogni qual volta nei mesi scorsi abbia ufficialmente suggerito tale soluzione si sia regolarmente sentita rispondere che non sarebbe risultato possibile. «Eppure fa notare la Romea non è affatto più sicura di quanto non lo sia l'Aurelia».

TRISTE PRIMATO

La statale 309, per qualche anno, si è collocata addirittura al vertice della triste classifica delle strade più pericolose d'Italia. Progettata come arteria veloce a forte scorrimento tra Venezia e Ravenna, ma realizzata in funzione del traffico degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, non è più all'altezza della situazione. Dal mattino fino a sera, i mezzi pesanti circolano incolonnati, spesso ignorando le distanze regolamentari previste dal Codice. Di conseguenza i veicoli privati a quattro o due ruote, bici comprese, finiscono per viaggiare in condizioni di costante rischio. Il divieto d'accesso alla Romea per i camion, secondo l'ex assessora, dovrebbe essere compensato accordando uno sconto sul pedaggio autostradale. «È appurato riferisce Bullo, per lunghi anni capo servizio Impianti tecnologici dell'A4 - che numerosi camionisti, soprattutto quelli dell'Est europeo, scelgono la Romea rassegnandosi a viaggiare tra un rallentamento e l'altro solamente per evitare i pedaggi. L'alleggerimento del traffico lungo la SS 309 si renderebbe prezioso anche in vista degli imminenti interventi su alcuni ponti che potrebbero comportare il dirottamento del flusso addirittura lungo alcune strade della periferia urbana». «L'Amministrazione capitanata dal sindaco Mauro Armelao non dovrebbe incontrare troppi ostacoli conclude Penzo visto che il suo partito, la Lega, assieme al resto del Centrodestra si trova al potere in Comune, in Regione e nel Governo. Credo sia solamente questione di buona volontà».