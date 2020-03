Vacilla la croce sulla punta del campanile della Chiesa: "intervento d'urgenza"

CHIOGGIA - Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in corso del Popolo a Chioggia per rimuovere la Croce pericolante dalla sommità del campanile della Chiesa di San Francesco delle Muneghette. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con l'autoscala, hanno rimosso la Croce piegata su un lato e fissata in maniera instabile al piedistallo in sfera. Il Crocifisso è stato preso in consegna dal parroco della Chiesa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza. Ultimo aggiornamento: 21:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA