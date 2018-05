Santa Maria Nascente: «Interventi entro 15 giorni», ma da 10 anni è in totale abbandono

di Lorenzo Mayer

LIDO -e nessuno è mai intervenuto. Così laoggi, oltre che essere ancora inagibile, è sprofondata nel degrado più brusco. E l'incuria non si ferma, tanto che, in assenza anche dell'ordinaria piccola manutenzione di cui tutti gli edifici storici hanno bisogno, anche il cancelletto di ingresso non si apre più. L'erba è alta davanti all'ingresso principale, tra buche e dissesti. Così dopo un decennio di paziente e inutile attesa, il parroco, don Giancarlo Iannotta, è tornato a lanciare un appello affinchè chi ne ha facoltà intervenga per arrestare questo declino che ormai pare inesorabile. Sono state anche tirate fuori dal cassetto alcune fotografie, che qui pubblichiamo, che si riferiscono al 2013, dopo che la chiesetta era stata profanata, e messa a soqquadro, dall'intrusione notturna di quei malviventi. Tanto che il sacerdote, alla luce di quanto accaduto e dei danni subiti ha pensato bene almeno di mettere al sicuro alcuni arredi e oggetti sacri, prima che qualcuno commettesse altri danni. Va, inoltre, ricordato che, a quanto pare, la Curia, pur non essendo proprietaria della piccola chiesa, ne dovrebbe avere ancora la gestione. Anche se la proprietà è passata prima dall'Ulss al Comune e poi a Cassa Depositi e Prestiti...