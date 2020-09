Le blogger del turismo "promuovono" Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti promossa dai travel influencer. Nelle scorse settimane il litorale e le strutture ricettive hanno ospitato un gruppo di travel blogger e un gruppo di instagrammer, in modo da far scoprire il territorio al popolo dei follower. L'esperienza, organizzata dal Comune in sinergia con il Parco turistico e Assocamping, ha toccato vari aspetti: dal soggiorno nelle strutture ricettive al relax sulla spiaggia, ai tour in laguna; dai sapori della gastronomia locale, alla scoperta della storia e della cultura. «Non salta subito all'orecchio delle persone il nome Cavallino-Treporti - spiega Paolo Balsamo, instagrammer bolognese con un profilo seguito da oltre 130mila utenti -Ma quando poi i follower che ci seguono hanno visto effettivamente i resoconti che abbiamo pubblicato sulle attività, le strutture, il racconto di tutto quello che ha da offrire questo territorio, sono rimasti stupefatti».



NUOVO TREND

Situazione che vale magari per gli ospiti italiani, fatto diverso è per l'utenza straniera. Cavallino Treporti, infatti, è già ben conosciuta dalle popolazioni d'Oltralpe, ma quest'anno l'emergenza sanitaria ha fatto emergere l'esigenza di cominciare a puntare ancora di più sui turisti della Penisola. Ecco che, proprio per questo, il progetto di promozione e sviluppo della reputazione territoriale si è sviluppato anche nei social.



PACE E RELAX

Ad emergere anche la sensazione di serenità e tranquillità emersa durante la vacanza. Le tre travel blogger di fama nazionale Valentina Carbone, che si occupa di family travel, Diana Bancale, che ha un target prevalente sui viaggi in solitaria, e Sally Gherardi, che tratta maggiormente di viaggi in coppia, sono state pressoché unanimi proprio su questo. «Una delle sensazioni - hanno affermato le tre blogger - è la tranquillità che emerge in questa grazie soprattutto al contatto con la natura». Visto i riscontri positivi, il progetto verrà ripetuto anche la prossima estate.

